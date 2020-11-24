العراق يسعى إلى أول صفقة للدفع المسبق للنفط لدعم ماليته

2020/11/24 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت وزارة النفط إن العراق يسعى لإبرام

أول صفقة على الإطلاق للدفع المسبق

للنفط الخام لدعم ماليته في ظل سعيه

لمواجهة تراجع أسعار النفط والطلب بسبب

جائحة فيروس كورونا.

وتسعى البلاد إلى دفع مسبق لخمس سن

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