التعليم تدرس المضي بالطعن بقانون

2020/11/24 | 13:51 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي

نبيل عبد الصاحب، أن وزارته تدرس المضي

بالطعن بقانون "أسس معادلة الشهادات"،

الذي أقرّه البرلمان مؤخراً، أمام

المحكمة الاتحادية العليا في حال

اكتمال نصابها القانوني

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