2020/11/24 | 13:52 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بسبب تغريدة لها على “تويتر” ..



رئيس شبكة الاعلام العراقي يعاقب مذيعة المركز الخبري الوطني.

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