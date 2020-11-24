الكاظمي يوجه برفع سيطرة جسر الأئمة في الأعظمية

2020/11/24 | 13:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد وجه رئيس مجلس الوزراء القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي، برفع سيطرة جسر الأئمة في منطقة الأعظمية.وقال سكرتير رئيس القائد العام الفريق الركن محمد البياتي في تصريح اطلع عليه “النور نيوز”، انه “استجابة لاهالي الاعظمية ورفع الحواجز والعوائق أمام التنقل الى الكاظمية المقدسة، صدر توجيه برفع سيطرة جسر الائمة وتحويلها …

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