النزاهة توقف منح قرض بـ13 مليار وتضبط متهمين بالتزوير في كربلاء

2020/11/24 | 13:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة، تنفيذ عمليَّة ضبط إضبارةٍ لمنح قرضٍ لمشروعٍ استثماريٍّ في محافظة كربلاء، مُبيِّنةً أن مبلغ القرض يصل إلى قرابة 13 مليار دينار ونصف المليار.وذكرت دائرة التحقيقات في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى المصرف الزراعيِّ في المحافظة، …

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