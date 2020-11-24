وزير التعليم يكشف عن تغييرات لقيادات جامعية

2020/11/24 | 13:53 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز / بغداد كشف وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب، عن تغييرات مرتقبة بين القيادات الجامعية مع بدء العام الدراسي الجديد.وأكد وزير التعليم في تصريح صحفي تلقى “النور نيوز” نسخة منه، ان “ملف القيادات الجامعية يرتكز على معايير حاكمة هي (الكفاءة والنزاهة والعلمية)، وإذا ما اتضحت آثار هذه المعطيات في …

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