مدرب الزوراء يعلق على التعادل مع الجوية

2020/11/24 | 13:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد: الفرات نيوز} وصف مدرب الزوراء باسم قاسم التعادل الإيجابي مع القوة الجوية في لقاء الكلاسيكو بأنه "مقنع".

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