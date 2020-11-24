المنافذ الحدودية تنفي وجود اي صفحة لها على

2020/11/24 | 13:58 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد : الفرات نيوز} اعلنت هيأة المنافذ الحدودية، اليوم الثلاثاء، وجود صفحة وهمية في موقع (فيسبوك) بأسم هيأة المنافذ الحدودية تتهجم على قيادات الحشد الشعبي (محور محافظة ديالى)..

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