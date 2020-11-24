نائبة تطالب الكاظمي ببيان أسباب تأخر ارسال الموازنة وعدم الالتزام بالموعد

2020/11/24 | 14:00 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..طالبت عضو مجلس النواب النائب منار عبد المطلب , الثلاثاء , رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي ببيان أسباب تأخير ارسال موازنة 2021 الى البرلمان وفق الموعد الذي التزم به , مبينا ان تأخير دفع مشروع قانون الموازنة للسنة المقبلة يزيد المخاوف بشان دفع الرواتب.وقالت عبد المطلب في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” حكومة مصطفى الكاظمي وعدت بارسال موازنة عام 2021 خلال منتصف الشهر الجاري الى البرلمان الا ان الموعد الذي قطعه الكاظمي لم يفي به ” , مطالبة ” الكاظمي ببيان أسباب التاخير ” .وأضافت ان ” تأخير دفع موزانة العام المقبل الى البرلمان وعدم الالتزم بالموعد المحدد قد زاد من مخاوف المتقاعدين والموظفين بشان استلام رواتبهم ” .يذكر ان نائب رئيس لجنة مراقبة البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي اكد لـ / المعلومة / الأسبوع الماضي بان الحكومة قد أنجزت الموازنة الاستثمارية فقط.



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