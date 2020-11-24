2020/11/24 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، السيد كريم أسعد أحمد خان.وجرى خلال اللقاء بحث جهود توثيق جرائم تنظيم داعش الإرهابي التي ارتكبت في العراق، واستعداد الحكومة الكبير لتقديم المساعدة والتعاون مع البعثة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الكاظمي يستقبل رئيس فريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش المركز الخبري الوطني.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يستقبل رئيس فريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يستقبل رئيس فريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المركز الخبري).