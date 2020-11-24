2020/11/24 | 14:01 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني- نوهت هيئة المنافذ الحدودية، الثلاثاء، بشأن صفحة على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، تنتحل صفتها وتتهجم على قيادات الحشد الشعبي.وذكرت الهيئة في بيان تلقت وكالة “المركز الخبري الوطني”،نسخة منه، أنها “تود أن تبين لمتابعي ومراقبي نشاطاتها في ممارسة حقها القانوني والدستوري في المتابعة والتدقيق والتحري الأمني في جميع المنافذ الحدودية وعلى […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص المنافذ الحدودية تنوه بشأن صفحة على فيسبوك تنتحل صفتها المركز الخبري الوطني.

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