الخارجية العراقية تدين الهجوم على محطة أرامكو السعودية وتؤكد رفضها التصعيد في المنطقة

2020/11/24 | 14:01 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

دانت وزارة الخارجيّة الهجوم الذي استهدف محطة أرامكو النفطية في المملكة العربية السعودية.

وأكدت الوزارة في بيان على موقعها، وقوف العراق ضد أي اعتداء ورفضه التصعيد في المنطقة، مضيفة ان العراق يدعو الى حل الازمات بالطرق السلمية ومن خلال المفاوضات بين جميع الاطراف المعنية، لإحلال الأمن والاستقرار في المنطقة.

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