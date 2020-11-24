الكاظمي يستقبل فريقاً أممياً بشأن جرائم داعش

2020/11/24 | 14:02 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، السيد كريم أسعد أحمد خان.

وجرى خلال اللقاء بحث جهود توثيق جرائم تنظيم داعش الإرهابي التي ارتكبت في العراق، واستعداد الحكومة الكبير لتقديم المساعدة والتعاون مع البعثة الأممية بهذا الشأن.

وأكد السيد الكاظمي، خلال اللقاء، على أهمية توثيق جرائم عصابات داعش الإرهابية التي ارتكبت بحق العراقيين، مبينا أنها ستكون خطوة مهمة تجاه تمتين السلم المجتمعي، وتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد، بالشكل الذي يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار مثل تلك الجرائم.

المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

24- تشرين الثاني - 2020

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