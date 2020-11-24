الصناعة: لدينا خطة لافتتاح معامل وخطوط إنتاج جديدة

2020/11/24 | 14:02 - المصدر: NRT عربية

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مبنى وزارة الصناعة

فوتو: أرشيف

منذ 17 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

أكدت وزارة الصناعة والمعادن، الثلاثاء، تنفيذ حملات لإغاثة المدن والمحافظات التي تضررت جراء الفيضانات، فيما كشفت عن خطتها لافتتاح معمل وخطوط إنتاج جديدة.





وقال المتحدث باسم الوزارة مرتضى الصافي، في تصريح للوكالة الرسمية، اليومن 24 تشرين الثاني 2020، إن "هنالك مخططا لافتتاح معامل وخطوط إنتاج جديدة خلال الفترة المقبلة، ضمن الخطة القصيرة والمتوسطة وبعيدة الأمد، التي تبنتها الوزارة".

وأضاف أن "الوزارة افتتحت معمل الأكياس البلاستيكية، من وزير الصناعة"، مبينا أن "معمل الأكياس البلاستيكية المنسوجة في معمل الصناعات القطنية التابع للشركة العامة للصناعات النسيجية والجلود، تم انشاؤه من تخصيصات الخطة الاستثمارية للشركة لعام 2012".

وأوضح أن "المعمل يحتوي على مكائن ومعدات من مناشئ جيكية ونمساوية، ويعمل بأحدث التكنولوجيا العالمية وبطاقة 24 مليون كيس سنويا، وينتج الأكياس البلاستيكية بمختلف القياسات والأحجام، التي تخدم وزارات التجارة والزراعة والدفاع، حيث تستخدم في تعبئة المواد الغذائية كالرز والطحين والسكر، وفي تعبئة الأسمدة والبذور، وكذلك تستخدم كأكياس للرمال في القواعد والحواجز العسكرية".

وأكد الصافي، أن "الوزارة سباقة في تنفيذ الحملات والمبادرات في دعم القوات الأمنية، والعوائل الفقيرة والمتعففة، والنازحين، وفي إغاثة المدن والمحافظات التي تضررت جراء الفيضانات، وكذلك المساهمة الفعالة في الحملات التي يتم التوجيه بها من الأمانة العامة لمجلس الوزراء".

وأشار إلى "وجود مبادرات كثيرة في تأهيل وتطوير شوارع ومناطق في بغداد والمحافظات، من خلال عدد من شركاتها التي تمتلك موارد مالية جيدة"، مبينا أن "هنالك تنسيقا وتعاونا دائما مع وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، للعمل المشترك في عدة مجالات، وفي حال طلبت الأخيرة، أي تعاون في مجال السوق العصري، فوزارة الصناعة ستكون داعمة ومتعاونة وساعية في هذا المجال".

ر.إ

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