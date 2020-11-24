البحرين تدين الهجوم الحوثي على محطة أرامكو في السعودية

2020/11/24 | 14:04 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أدانت وزارة الخارجية البحرينية بشدة الاعتداء الإرهابي بمقذوف أطلقته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على محطة توزيع المنتجات البترولية في شمال جدة السعودية، ما أدى إلى نشوب حريق في خزان للوقود.

وأكدت البحرين في بيان لوزارة الخارجية أن هذا العمل الإرهابي الجبان الذي يستهدف المنشآت النفطية يهدد سلامة إمدادات الطاقة للعالم، ويشكل خطراً جسيماً على الاقتصاد العالمي.

وأبدت البحرين تضامنها الكامل مع السعودية، وتأييدها المطلق لكل ما تتخذه من إجراءات لضمان سلامة أراضيها وحماية أمنها واستقرارها، مشددة على ضرورة اتخاذ المجتمع الدولي لخطوات جادة وصارمة للتصدي لهذه الأعمال الإرهابية التخريبية التي ترتكبها جماعة الحوثي والتي تستهدف المنشآت المدنية وتهدد سلامة وأمن المدنيين الأبرياء.

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