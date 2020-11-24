تحديد موعد مباراة سلة اسود الرافدين امام البحرين

2020/11/24 | 14:06 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..اعلن الاتحاد العراقي بكرة السلة، أن نظيره الدولي، حدد موعد مباراة المنتخب الوطني امام نظيره البحريني في التصفيات الآسيوية.

وقال امين سر الاتحاد خالد نجم في تصريح لوكالة/ المعلومة/ إن “المنتخب الوطني يكثف من تدريباته في العاصمة البحرينية المنامة تحضيراً لمواجهة اصحاب الارض في التصفيات الاسيوية”.

واوضح ان “الاتحاد الاسيوي ابلغنا بان المباراة ستقام يوم الجمعة المصادف 27 تشرين الثاني في تمام الساعة 07:00 مساءاً بتوقيت بغداد”.

يذكر ان المواجهة تقام في اطار منافسات النافذة الثانية من التصفيات الاسيوية.



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