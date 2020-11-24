ديالى تتخذ “إجراءً عاجلا” لتفادي خطأ يوسع دائرة انتشار كورونا

2020/11/24 | 14:09 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ ديالى..اعلنت دائرة بيئة محافظة ديالى، الثلاثاء، عن اتخاذ اجراء عاجل لتفادي خطا يوسع من دائرة انتشار كورونا في المحافظة.وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في تصريح لـ/ المعلومة/،ان” النسب الاكبر من المصابين بفيروس كورونا وخاصة للاصابات الخفيفة او التي بدون اعراض يلجؤون للعزل المنزلي لحين تماثلهم للشفاء مؤكدا بان ذويهم يقعون في خطا جسيم من خلال وضع نفايات المريض مع نفايات المنزل في ذات الاكياس”.واضاف الشمري،ان” مزج النفايات تؤدي الى احتمالية كبيرة لانتقال الامراض الى عمال النظافة او شرائح اخرى خاصة النباشون في مطامر النفايات وهم اناس بسطاء يعلمون على جمع اللدائن وبعض المواد لبيعها”، مؤكدا أن دائرته “اطلقت حملة توعية واسعة في المدن والقصبات من اجل بيان خطورة رمي نفايات المرضى مع نفايات المنازل واحتمالية انتقال الاصابات الى شرائح اخرى”.وتابع ان “النفايات يجري احراقها او وضعها في اكياس خاصة بعيدة عن نفايات المنازل لتفادي انتقال الاصابة الى اخريين مبينا ان دائرته تتابع الموضوع عن كثب في الوقت الراهن”.انتهى 25 ف

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