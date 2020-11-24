منظمة العفو الدولية تحذر من خطوات إغلاق مخيمات النازحين

2020/11/24 | 14:11 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حذرت منظمة العفو الدولية من خطوات اغلاق مخيمات النازحين قبل معالجة مسألة العقاب الجماعي في مناطقهم الاصلية ودعت حكومتي بغداد والاقليم الى منع عقاب النازحين بسبب جرائم الآخرين.

ودعت المنظمة الى تذليل العقبات امام النازحين من خلال البدء بإصدار وثائقهم الرسمية وعدم جعلهم عرضة للاعتقال بعد ثبوت براءتهم من قبل السلطات القضائية.

كما طالبت المنظمة الدولية الحكومة العراق بأجراء تحقيقات عاجلة لمعرفة مصير المختطفين والمغيبين ومحاسبة مرتكبي جرائم الاختفاء القسري ووضع حد لعمليات التعذيب في السجون.

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