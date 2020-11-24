2020/11/24 | 14:14 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال مدعون أميركيون إن رئيس الأمن في شركة آبل قدم أجهزة آيباد للشرطة كرشوة للحصول على تصاريح أسلحة خاصة بالموظفين، وفقا لما نقلته صحيفة "وول ستريت جورنال" الأميركية.

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