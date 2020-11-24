2020/11/24 | 14:15 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المركز الخبري الوطني-

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



أمر نيابي بتشكيل لجنة للحوار بين أربيل و بغداد المركز الخبري الوطني.

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