النزاهة العراقية توقف منح قرض بـ13 مليار دينار وتضبط متهمين بالتزوير في كربلاء

2020/11/24 | 14:16 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أعلنت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة العراقية، اليوم الثلاثاء، عن تنفيذ عملية ضبط إضبارة لمنح قرض لمشروع استثماري في محافظة كربلاء، مبيّنة أن مبلغ القرض يصل إلى نحو 13.5 مليار دينار.وقالت الدائرة، في معرض حديثها عن العملية، إن ملاكات مكتب …

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