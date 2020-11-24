2020/11/24 | 14:18 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد- واع

استقبل رئيس مجلس الوزراء،مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، كريم أسعد أحمد خان المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من عصابات داعش الإرهابية .

وذكر بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع) أنه "جرى خلال اللقاء بحث جهود توثيق جرائم عصابات داعش الإرهابية التي ارتكبت في العراق، واستعداد الحكومة الكبير لتقديم المساعدة والتعاون مع البعثة الأممية بهذا الشأن".

وأكد الكاظمي حسب البيان "على أهمية توثيق جرائم عصابات داعش الإرهابية التي ارتكبت بحق العراقيين"، مبينا أنها "ستكون خطوة مهمة تجاه تمتين السلم المجتمعي، وتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد، بالشكل الذي يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار مثل تلك الجرائم".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الكاظمي يؤكد أهمية توثيق جرائم عصابات داعش ) نشر أولاً على موقع (وكالة الانباء العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الكاظمي يؤكد أهمية توثيق جرائم عصابات داعش ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة الانباء العراقية).