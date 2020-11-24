مدير صحة الديوانية خلال جولة تفتيشية: نصف المواطنين ’’معاقين’’ في تقارير تباع بالأموال (فيديو)

2020/11/24 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-الديوانية

عثر مدير دائرة صحة الديوانية، أحمد الخزاعي، خلال جولة تفتيشية في مؤسسات المحافظة على حالات فساد ودفع أموال لإصدار قرارات طبية.

وأظهر فيديو أطلعت عليه (بغداد اليوم)، يتحدث من خلاله الخزاعي، عن ترويج الكثير من معاملات الفساد، بإصدار تقارير طبية بالأموال، لأشخاص بصفة معوقين ومعاقين، معلقا على ذلك، بأن نصف الديوانية أصبحت معوقين ومعاقين".

وطالب الخزاعي، دائرة المرور بتزويده بأخر 100 معاملة سيارة تخص المعوقين من أجل الاطلاع على التقارير الطبية، مؤكدا بأنه لم يبق بالمنصب، إذا لم يقضي على هذا الفساد ويحيل المقصرين للنزاهة.

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