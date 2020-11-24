الكاظمي يستقبل رئيس الفريق الأممي للتحقيق بجرائم داعش

2020/11/24 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

استقبل رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، الثلاثاء (24 تشرين الثاني 2020)، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، كريم أسعد أحمد خان.

وقال بيان لمكتب رئيس الوزراء تلقته (بغداد اليوم)، إنه "جرى خلال اللقاء بحث جهود توثيق جرائم تنظيم داعش الإرهابي التي ارتكبت في العراق، واستعداد الحكومة الكبير لتقديم المساعدة والتعاون مع البعثة الأممية بهذا الشأن".

وأكد الكاظمي وفقاً للبيان، خلال اللقاء، على "أهمية توثيق جرائم عصابات داعش الإرهابية التي ارتكبت بحق العراقيين"، مبينا أنها "ستكون خطوة مهمة تجاه تمتين السلم المجتمعي، وتعزيز الوحدة الوطنية في البلاد، بالشكل الذي يحفظ حقوق الضحايا ويمنع تكرار مثل تلك الجرائم".

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