2020/11/24 | 14:18 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، (24 تشرين الثاني، 2020)، بتشكيل لجنة مؤقتة للحوار بين بغداد وأربيل.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن الحلبوسي، وحصلت (بغداد اليوم)، على نسخة منها، فإن "اللجنة تتكون من 8 نواب من اعضاء البرلمان، كل من: محمد شياع السوداني، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، مزاحم التميمي، عبود العيساوي، هشام السهيل، حسن شويرد، فيصل العيساوي".

وتضيف الوثيقة أن "اللجنة تٌكلف بإجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء الشعب وتضمنها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021".

وكان عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ريبين سلام، اعلن السبت، 21 تشرين الثاني، 2020، رفض حزبه لفكرة توطين رواتب موظفي الإقليم في بغداد.

وقال سلام في حديث خاص لـ(بغداد اليوم)، إن "الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني يرفض فكرة توطين رواتب موظفي الإقليم لدى بغداد مباشرة، لأن الإقليم له كيان دستوري وحكومة وبرلمان ووزارات، معترف فيها بالدستور العراقي ولا يمكن التجاوز عليها عبر هذه الخطوة".

واضاف أن "الدستور العراقي كفل للإقليم حق الحصول على موازنة خاصة به تحدد الأولويات حسب الأموال المخصصة له، لذا فإن فكرة ربط رواتب الموظفين بالحكومة الاتحادية غير دستورية ومرفوضة وتمس كيان الإقليم".

وحصلت بغداد اليوم، على وثائق تبين تقديم 112 نائباً طلبا الى رئاسة مجلس النواب لتوطين رواتب موظفي اقليم كردستان.

وتظهر الوثائق تقدم طلب من 112 نائبا لتوطين ودفع رواتب موظفي اقليم كردستان عن طريق الحكومة العراقية مباشرةً.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالوثيقة.. أمر نيابي بتشكيل لجنة للحوار بين بغداد وأربيل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالوثيقة.. أمر نيابي بتشكيل لجنة للحوار بين بغداد وأربيل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).