تشكيل لجنة نيابية مؤقتة لحل الملفات العالقة بين الحكومة الاتحادية واقليم كردستان في الموازنة العامة الجديدة

2020/11/24 | 14:18 - المصدر: وكالة نينا

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بغداد/ نينا / اصدرت رئاسة مجلس النواب امرا نيابيا بتشكيل لجنة مؤقتة تضم 8 نواب من ممثلي الكتل السياسية ، تكلف باجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لايجاد الحلول للملفات العالقة ، وتضمينها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021./انتهى5

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