الكاظمي يستقبل كريم خان ويؤكد استعداد الحكومة لتقديم المساعدة

2020/11/24 | 14:21 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – بغداد استقبل رئيس مجلس الوزراء، السيد مصطفى الكاظمي، اليوم الثلاثاء، المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد)، السيد كريم أسعد أحمد خان.وجرى خلال اللقاء بحث جهود توثيق جرائم تنظيم داعش الإرهابي التي ارتكبت في العراق، واستعداد الحكومة الكبير لتقديم المساعدة والتعاون …

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