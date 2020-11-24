الكاظمي ورئيس فريق التحقيق الأممي يبحثان جهود توثيق جرائم داعش بالعراق

2020/11/24 | 14:29 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد-اين]بحث رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، ورئيس فريق التحقيق الأممي لتعزيز المساءلة عن جرائم داعش، الثلاثاء، جهود توثيق جرائم التنظيم الإرهابي التي ارتكبها في العراق.

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