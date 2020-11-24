2020/11/24 | 14:29 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

وجه رئيس مجلس النواب، محمد الحلبوسي، الثلاثاء، (24 تشرين الثاني، 2020)، بتشكيل لجنة مؤقتة للحوار بين بغداد وأربيل.

وبحسب الوثيقة الصادرة عن الحلبوسي، وحصلت (7SKY)، على نسخة منها، فإن “اللجنة تتكون من 8 نواب من اعضاء البرلمان، كل من: محمد شياع السوداني، عدنان الزرفي، محمد صاحب الدراجي، مزاحم التميمي، عبود العيساوي، هشام السهيل، حسن شوير، فيصل العيساوي”.

وتضيف الوثيقة أن “اللجنة تٌكلف بإجراء حوارات مع الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان لإيجاد الحلول المناسبة وبما ينسجم مع الدستور والقانون وتحقيق العدالة في توزيع الثروات بين ابناء الشعب وتضمنها بموجب نصوص قانونية في مسودة مشروع قانون الموازنة الاتحادية العامة لعام 2021”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص بالوثيقة ..



الحلبوسي يشكل لجنة للحوار بين بغداد وأربيل 7 SKY TV.

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