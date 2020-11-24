تحسباً من السيول .. الدفاع المدني تنشر قواتها على الحدود مع إيران

2020/11/24 | 14:33 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - ناس

كشفت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، عن خطة "واسعة" لمواجهة السيول والفيضانات المحتملة خلال موسم الشتاء، مؤكدة نشر قواتها على الحدود الفاصلة بين العراق وإيران.



وقال مدير المديرية اللواء كاظم سلمان بوهان في تصريح للوكالة الرسمية، تابعه "ناس" (24 تشرين الثاني 2020)، إن "المديرية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في بغداد والمحافظات قامت بنشر قوات من فرق الدفاع المدني على الشريط الحدودي الفاصل بين العراق وإيران، إضافة إلى إلى مناطق سهل نينوى ".

وبين أن "مهمة هذه الفرق ستكون في مساعدة المواطنين الساكنين في المناطق والقرى الحدودية القريبة من الشريط الحدودي لتدارك أي طارئ في حال حدوث سيول أو فيضانات في تلك المناطق"، لافتاً إلى أن "المديرية قامت بنشر التعليمات الخاصة بالسلامة".

وحذرت المديرية، "المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة للابتعاد عن مجرى السيول وحفظ الأوراق والمستمسكات الرسمية والمصوغات الذهبية والأموال النقدية في حقائب مغلقة للحفاظ عليها من الضياع والتلف وتحسباً لأي طارئ".

وشدد بوهان على أن "من بين الإجراءات التي اتبعتها المديرية ضمن خطتها قامت بنشر زوارق الأنقاض في تلك المناطق وتدريب ملاكاتها بشكل يمكنها من انقاذ المواطنين وممتلكاتهم خلال حدوث السيول والفيضانات المحتمل حدوثها خلال فصل الشتاء الحالي".

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