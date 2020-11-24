صدور 5 مذكرات قبض بحق شاسوار عبدالواحد.. والأخير: لن نتنازل أمام عديمي الكرامة

2020/11/24 | 14:33 - المصدر: NRT عربية

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رئيس حراك الجيل الجديد شاسوار عبد الواحد

فوتو: أرشيف

منذ 18 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

كشف رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، الثلاثاء، عن صدور مذكرتي قبض بحقه من قبل السلطات في السليمانية، بالتزامن مع الإعلان عن مشاركته في برنامج حواري بقناة ( إن آر تي).

وقال عبدالواحد، في تدوينة على حسابه بموقع "فيسبوك" اليوم، 24 تشرين الثاني 2020، ان "السلطات الحاكمة في الإقليم وخاصة الاتحاد الوطني الكوردستاني، عديمو العقول"، وتابع انه "مع بداية بث إعلان مشاركته في برنامج (تاوتوى) على شاشة قناة إن آر تي، صدر بحقي مذكرتي قبض من قبل السلطات، واليوم وصلت إلي ثلاثة تبليغات صادرة عن الأمن والشرطة كما ان القوات الأمنية حضرت إلى مكتبي أيضا".

وأوضح رئيس الحراك قائلا ان "السلطات لم تدرك حتى الآن ان الأشخاص الكرماء والشجعان كثيرون في إقليم كوردستان، والإنسان الكريم لا يتنازل أمام عديم الكرامة".

جدير بالذكر أن رئيس حراك الجيل الجديد، شاسوار عبد الواحد، شارك في برنامج "تاوتوى"، حيث ستبث قناة إن آر تي، الحلقة عند الساعة السابعة وخمس دقائق من مساء اليوم، وفيها يوجه رئيس الحراك انتقادات حادة للسلطات الحاكمة في إقليم كوردستان.

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