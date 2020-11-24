خبير قانوني معلقا بشأن قانون الجرائم الالكترونية.. مواده مقتضبة ويعاقب على النوايا

2020/11/24 | 14:33 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

اكد الخبير القانوني، علي التميمي، الثلاثاء، ان مشروع قانون الجرائم الالكترونية يتضمن مواد قليلة ومقتضبة وغير مفهومة، مشيرا الى وجود عقوبات تفرض على النوايا ودون وجود جريمة فعلية، فيما اوضح ان مشروع القانون يتجاوز على قانون الأصول الجزائية ويتدخل في شوؤن القضاة.

وسرد التميمي في بيان له اليوم (24 تشرين الثاني 2020) تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، عدة ملاحظات بشأن القانون الذي سيصوت عليه مجلس النواب الاسبوع المقبل:

1- يتكون مشروع القانون من 22 مادة مع الأسباب الموجبة للقانون حيث ان التعاريف الواردة في هذا القانون مقتضبة وهي تحتاج ان تعرف، حيث ان مواد القانون قليلة لا تتناسب مع أهمية القانون، ونلاحظ أن القانون المصري للجرائم الالكترونية جاء بـ45 مادة والقانون الفلسطيني 57 مادة .

2- لم يتناول مشروع القانون الجرائم الخطرة او معالجاها كالمخدرات والإرهاب والاتجار بالبشر والتحريض على الطائفية والقومية أو التزوير وانتحال الصفات وغسيل الأموال، ولم يرجعها إلى قانون العقوبات .

3- العقوبات الواردة في القانون تراوحت بين السجن 10 سنوات والغرامات التي تصل إلى 15 مليون دينار، وكان الأولى ان يركز القانون على الغرامات المرتفعة لان اغلب هذه الجرائم هو الحصول على المال والعقوبة دائما من جنس الفعل افضل وأكثر تأثيرا.



كما فعل القانون الألماني.

4- عاقب مشروع القانون المحرض حتى وان لم تتم الجريمة وهذا يخالف مبدأ العقوبة لانتقاء الركن المادي فلا عقوبة على النوايا، وايضا جاء مشروع القانون بمواد غير مفهومة منها، عقوبة المساس بالقيم الدينية والاسرية غير واضحة وتدخل المطبق للقانون في إشكالية فهم النص .

5- أوجب مشروع القانون انشاء مركز وطني للأدلة الرقمية، وترك ان يصدر تعليمات به من مجلس الوزراء ولو نص على تفاصيله المشرع في القانون افضل، كما ان انشاء المركز بعد 6 أشهر من تشريع القانون يعتبر بعيدا عن الأهداف المرجوة .

6- المال المخصص لتطبيق القانون مهم كما حصل في ألمانيا خصصت 24 مليون يورو لتطبيق أحكام قانون الجرائم الإلكترونية، وايضا يحتاج هذا المشروع لان يعرض على الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني.

7- النص في مشروع القانون على رسم خطط التحقيق للقضاة والمحققين هو تجاوز على قانون الأصول الجزائية الذي رسم ذلك، ويعد تدخلا في شوؤن القضاة .

8- يمكن سحب المشروع بطلب من الجهة التي قدمته وبموافقة رئاسة البرلمان وفق المواد 125 و126 من النظام الداخلي للبرلمان.

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