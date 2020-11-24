2020/11/24 | 14:33 - المصدر: روسيا اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العراق يدين استهداف "أرامكو" ويدعو إلى عدم التصعيد هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع روسيا اليوم الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/24 | 14:33.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع روسيا اليوم.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق يدين استهداف "أرامكو" ويدعو إلى عدم التصعيد) نشر أولاً على موقع (روسيا اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق يدين استهداف "أرامكو" ويدعو إلى عدم التصعيد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (روسيا اليوم).