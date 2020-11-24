بالوثيقة.. الحلبوسي يوجه بتشكيل لجنة نيابية لتقريب وجهات النظر بين بغداد واربيل

2020/11/24 | 14:35 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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وجه رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، بتشكيل لجنة نيابية مؤلفة من ثمانية نواب من اجل ايجاد الحلول للمشاكل بين الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان.

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