النزاهة: ضبط اضبارة غير قانونية لقرض خاص بمشروع بكربلاء بـأكثر من13 مليار دينار

2020/11/24 | 14:38 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

كشفت هيئة النزاهة، عن تنفيذ عمليَّة ضبط إضبارة، خاصة بمنح قرض لمشروع استثماريّ في محافظة كربلاء، بمبلغ يصل إلى أكثر من ثلاثة عشر مليار دينار.

دائرة التحقيقات في الهيئة قالت في بيان، ملاكات مكتب تحقيق كربلاء، تمكَّنت من ضبط أصل الإضبارة الخاصَّة بمنح قرضٍ لأحد المستثمرين، على الرغم من رفض الإدارة العامَّة للمصرف قبول خطاب الضمان بقيمة أربعة مليارات دينار، المُقدَّم من قبل المُستثمر من أحد المصارف، للحصول على قرض لإنشاء مشروع معمل لإنتاج معجون الطماطة، بناءً على محضر كشفٍ ميدانيٍّ غير صحيحٍ أقرَّ بموجبه نسبة إنجاز تصل إلى عشرين بالمئة.

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