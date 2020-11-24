بعد رصد حالات كورونا جديدة.. إلغاء مئات الرحلات بمطار شنغهاي

2020/11/24 | 14:45 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألغيت مئات الرحلات بأكبر مطار دولي في شنغهاي شرق الصين بعد رصد عدة حالات كورونا لموظفين في الشحن الجوي.

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