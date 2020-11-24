2020/11/24 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
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عاجل | موسكو تؤكد ان لقاحها (سبوتنك) المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة95%
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عاجل | موسكو تؤكد ان لقاحها (سبوتنك) المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة95%) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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