2020/11/24 | 14:55 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | موسكو تؤكد ان لقاحها (سبوتنك) المضاد لكوفيد-19 فعال بنسبة95%

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