ارتفاع مؤشر البورصة بنسبة 0.34%

2020/11/24 | 14:57 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغدادارتفع مؤشر البورصة في جلسة الاثنين، بنسبة 0.34%، بعد ارتفاع اسهم 5 شركات.

وجرى خلال الجلسة تداول 360,5 مليون سهم بقيمة 449,4 مليون دينار.

كما شهد المؤشر ارتفاع قيمة اسهم 5 شركات، تقدمها أسهم شركة بغداد لمواد التغليف بنسبة 5.41%، تلتها اسهم شركة المصرف العراقي الاسلامي بنسبة 2.70%.

فيما أنخفضت قيمة أسهم 7 شركات، تقدمها شركة مصرف العطاء بنسبة 6.67% تلتها اسهم شركة الامين للتأمين بنسبة 1.72%.

وتصدرت شركة مصرف بغداد اكثر الشركات تداولاً بتداولها 203,2 مليون سهم.





اشترى المستثمرون الاجانب 19 مليون سهم بقيمة بلغت 77 مليون دينار بعد تنفيذ 60 صفقة على اسهم 3 شركات.

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