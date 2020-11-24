كورونا.. الإعلان عن سعر جرعة لقاح سبوتنيك-V  للمستهلكين الأجانب

2020/11/24 | 15:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {دولية: الفرات نيوز} ذكر بيان نشر على الموقع الرسمي الخاص بلقاح "سبوتنيك-v" الروسي ضد فيروس كورونا، أن سعر جرعة اللقاح للمستهلكين الأجانب سيكون أقل من 10 دولارات.

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