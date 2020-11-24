بالأرقام.. وزير الهجرة تعلن عدد المخيمات المغلقة ومعدل عودة النازحين يومياً

2020/11/24 | 15:00 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو ان قرابة ١٠٠ عائلة نازحة تعود يوميا لمناطق سكناها الاصلية

جاء ذلك خلال استقبالها مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ووكيل رئيس جهاز الامن الوطني فالح العيساوي اليوم الثلاثاء بمبنى الوزارة في بغداد ،

وتابعت ابرو خلال الاجتماع ان " الوزارة ماضية في استكمال غلق ستة مخيمات حتى نهاية العام الحالي

مبينة ان " هناك اقبال كبير على العودة من قبل العوائل النازحة الى العودة لمناطق سكناهم الاصلية وابداء المرونة من قبلهم وان الوزارة اغلقت ١٥ مخيم خلال شهر واحد فقط في فترة قياسية لم تحدث سابقا

وهذا يعود جراء التعاون الكبير والتواصل مع مستشارية الامن القومي والقوات الامنية التي تبذل بدورها سرعة اجراء التدقيق الامني للاسر النازحة التي تعود لموطنها الاصلي

منوهة على ان "الوقت قد حان لانهاء ملف النزوح الذي استمر لستة اعوام وهي فترة طويلة جدا وغير مقبولة لابقاء تلك العوائل العيش في داخل المخيمات لانه بمثابة انتهاك للكرامة غير انه كان اجراء اضطراري واني في وقتها وان الوزارة عازمة على انهاء هذا الملف كونه يدخل كجزء اساس في تطبيق البرنامج الحكومي

مشيرة الى ان هناك تنسيق عال المستوى مع المنظمات الدولية وخاصة ( iom) من اجل ترميم منازل بعض العوائل النازحة ودفع بدلات ايجار لهم لحين تهيئة منازلهم

من جانبه اشاد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي بدور وزارة الهجرة والمتابعة الانية من لدن وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو والذي اتسم بالحرص الشديد على التواصل مع الجهات الامنية لاستكمال جميع الاجراءات للاسر النازحة واعادتهم لمناطق سكناهم الاصلية.

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