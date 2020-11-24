روسيا: لقاح سبوتنك فعال بنسبة 95%


روسيا: لقاح سبوتنك فعال بنسبة 95%
2020/11/24 | 15:00 - المصدر: آي كيو نيوز
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