2020/11/24 | 15:04 - المصدر: الرياضة الان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الهيئة التطبيعية تستدعي رئيس الهيئة نادي الديوانية حسين العنكوشي غدا الاربعاء بسبب تصريحاتهِ في برنامج ستوديو الجماهير هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الرياضة الان الإلكتروني بتاريخ: 2020/11/24 | 15:04.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الرياضة الان.

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