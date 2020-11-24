بعد عبارة ’حذائي بـ 5 ملايين’.. الاتحاد يستدعي رئيس نادي الديوانية

2020/11/24 | 15:04 - المصدر: وكالة ناس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد – ناس

قررت الهيئة التطبيعية، الثلاثاء، استدعاء رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية حسين العنكوشي، على خلفية تصريحاته الأخيرة. وقالت الهيئة في بيان تلقى "ناس" نسخة منه، (24 تشرين الثاني 2020)، إن "لجنة الانضباط في الاتحاد العراقي لكرة القدم، قررت استدعاء رئيس الهيئة الادارية لنادي الديوانية (حسين العنكوشي) على خلفية تصريحاتهِ في أحد البرامج التلفزيونية، وحضوره أمام اللجنة يوم غدٍ الأربعاء الساعة الواحدة ظهرا الموافق 2020/11/25".

ورد العنكوشي، في وقت سابق، خلال استضافته في برنامج ’ستوديو الجماهير، الذي يقدمه الزميل حيدر زكي، على قرار تغريمه، قائلاً: "سننفذ قرارات لجنة الانضباط القاضية بغرامتي 5 ملايين دينار، وحذائي نوع لويس فيتون يبلغ 5 ملايين ولم اتأثر بالغرامة".

وأعلنت لجنة الانضباط في الهيئة التطبيعية، في وقت سابق، تغريم رئيس إدارة نادي الديوانية لكرة القدم، حسين العنكوشي، خمسة ملايين دينار عراقي.

وذكر بيان للجنة، تلقى "ناس" نسخة منه، (22 تشرين الثاني 2020)، أنها "قررتْ معاقبة رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، حسين العنكوشي، بغرامةٍ ماليةٍ مقدارها خمسة ملايين دينار عراقي، على خلفية الشكوى التي تقدمَ بها رئيسُ لجنة الحكام، علاء عبد القادر، بخصوص الألفاظ التي صدرتْ من قبل المشكو منه ضد حكم مباراة الديوانية والكرخ والتي انتشرت في وسائل التواصل الاجتماعي".

واضاف البيان أنه "ولدى التدقيق والمداولة، وباتفاق جميع الأعضاء في لجنة الانضباط، قررتْ إصدار العقوبة أعلاه بحق رئيس الهيئة الإدارية لنادي الديوانية، وفقا للمادة (68 / 1) وبدلالة المادة (51 / 1)".

وبينت اللجنة أنه "في حال تكرار المخالفة سيضاعف مبلغ الغرامة مع الإيقاف لما يزيد عن موسمٍ كامل، على أن يكون القرار قابلاً للاستئناف خلال المدة القانونية البالغة 7 أيام".

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