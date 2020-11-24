2020/11/24 | 15:04 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

السيول

فوتو: أرشيف

منذ 22 دقیقة

296 مشاهدة

ديجيتال ميديا إن آر تي

كشفت مديرية الدفاع المدني، الثلاثاء، تفاصيل عن خطتها لمواجهة السيول والفيضانات المحتمل حدوثها خلال موسم الشتاء الحالي في البلاد.

وقال مدير المديرية اللواء كاظم سلمان بوهان، في تصريح للوكالة الرسمية، إن "المديرية وبالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في بغداد والمحافظات قامت بنشر قوات من فرق الدفاع المدني على الشريط الحدودي الفاصل بين العراق وإيران، إضافة إلى إلى مناطق سهل نينوى ".

واوضح أن "مهمة هذه الفرق ستكون في مساعدة المواطنين الساكنين في المناطق والقرى الحدودية القريبة من الشريط الحدودي لتدارك أي طارئ في حال حدوث سيول أو فيضانات في تلك المناطق"، لافتا إلى أن "المديرية قامت بنشر التعليمات الخاصة بالسلامة، وحذرت المواطنين القاطنين في المناطق المنخفضة للابتعاد عن مجرى السيول وحفظ الأوراق والمستمسكات الرسمية والمصوغات الذهبية والأموال النقدية في حقائب مغلقة للحفاظ عليها من الضياع والتلف وتحسباً لأي طارئ".

وشدد اللواء على أن "من بين الإجراءات التي اتبعتها المديرية ضمن خطتها قامت بنشر زوارق الأنقاض في تلك المناطق وتدريب ملاكاتها بشكل يمكنها من انقاذ المواطنين وممتلكاتهم خلال حدوث السيول والفيضانات المحتمل حدوثها خلال فصل الشتاء الحالي".

ر.إ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالتفاصيل.. الدفاع المدني تكشف خطتها لمواجهة السيول والفيضانات المحتملة) نشر أولاً على موقع (NRT عربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالتفاصيل.. الدفاع المدني تكشف خطتها لمواجهة السيول والفيضانات المحتملة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (NRT عربية).