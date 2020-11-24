التحالف الدولي يحكم قبضته على المجال الجوي العراقي

2020/11/24 | 15:06 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة /خاص…

اكد عضو لجنة الأمن والدفاع النيابية بدر الزيادي، الثلاثاء ، أحكام التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية قبضته على الأجواء العراقية.

وقال الزيادي ل / المعلومة/ ، ان “هناك سيطرة كاملة على المجال الجوي العراقي من قبل الولايات المتحدة”، مضيفا “اننا تحدثنا كثيرا حول السيادة العراقية دون جدوى”.

وبين ان “الحكومة العراقية اثبتت انها عاجزة عن معالجة سيطرة الولايات المتحدة الأمريكية على المجال الجوي العراقي”.

ولفت الى أن “الحركة الجوية جميعها تخضع لارادة ألتحالف الدولي بقيادة واشنطن”.انتهى 25 ح

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