الهجرة العراقية: اغلقنا 15 مخيما للنازحين

2020/11/24 | 15:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ذكرت وزيرة الهجرة والمهجرين ايفان فائق جابرو اليوم الثلاثاء، ان قرابة ١٠٠ عائلة نازحة تعود يوميا لمناطق سكناها الاصلية.

جاء ذلك خلال استقبالها مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي ووكيل رئيس جهاز الامن الوطني فالح العيساوي اليوم بمبنى الوزارة في بغداد.



وفق بيان صادر عن الوزارة.

وتابعت جابرو خلال الاجتماع ان " الوزارة ماضية في استكمال غلق ستة مخيمات حتى نهاية العام الحالي .

وبينت، ان " هناك اقبال كبير على العودة من قبل العوائل النازحة الى العودة لمناطق سكناهم الاصلية وابداء المرونة من قبلهم وأن الوزارة أغلقت ١٥ مخيما خلال شهر واحد فقط في فترة قياسية لم تحدث سابقا وهذا يعود جراء التعاون الكبير والتواصل مع مستشارية الامن القومي والقوات الامنية التي تبذل بدورها سرعة إجراء التدقيق الامني للاسر النازحة التي تعود لموطنها الأصلي .

واشارت الى ان " الوقت قد حان لانهاء ملف النزوح الذي استمر لستة أعوام وهي فترة طويلة جدا وغير مقبولة لابقاء تلك العوائل العيش في داخل المخيمات لانه بمثابة انتهاك للكرامة غير انه كان إجراء اضطراري واني في وقتها وان الوزارة عازمة على انهاء هذا الملف كونه يدخل كجزء اساس في تطبيق البرنامج الحكومي .

واضافت ان هناك تنسيقا عال المستوى مع المنظمات الدولية وخاصة ( iom) من أجل ترميم منازل بعض العوائل النازحة ودفع بدلات ايجار لهم لحين تهيئة منازلهم .

من جانبه اشاد مستشار الامن القومي قاسم الاعرجي بدور وزارة الهجرة والمتابعة الانية من لدن وزيرة الهجرة ايفان فائق جابرو والذي اتسم بالحرص الشديد على التواصل مع الجهات الأمنية لاستكمال جميع الإجراءات للاسر النازحة واعادتهم لمناطق سكناهم الاصلية.

PUKmedia اعلام وزارة الهجرة

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