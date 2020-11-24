كتلة الاتحاد الوطني تدعم أي خطوة تخدم الاقليم

2020/11/24 | 15:14 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الامانة العامة لمجلس النواب، عن تشكيل لجنة نيابية تضم ثمانية نواب لإجراء الحوار بين حكومتي الاتحادية واقليم كوردستان، فيما أشار عضو في مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني، ان الكتلة مع اي خطوة تخدم اقليم كوردستان وموظفيه.

وبحسب أمر نيابي، حصل PUKmedia على نسخة منه، اليوم الثلاثاء، قرر رئيس البرلمان محمد الحلبوسي، تشكيل لجنة نيابية تكلف بإجراء حوارات بين الحكومة الاتحادية و حكومة اقليم كوردستان لإيجاد الحلول المناسبة وفق القانون والدستور لتحقيق العدالة في توزيع الثروات وتضمينها في مسودة موازنة العام المقبل.

وفي هذا الصدد قال النائب حسين نرمو عضو مجلس النواب عن كتلة الاتحاد الوطني في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء: ان محاولات الكتل الكوردستانية ما عدا كتلة الديمقراطي الكوردستاني التي تقاطع جلسات مجلس النواب، مستمرة لتقريب وجهات النظر، مشيرا الى ان موقف رئاسة مجلس النواب كان جيدا اثناء التصويت على قانون الاقتراض في التنسيق بين الكتل الكوردستانية والكتل الاخرى من السنة والشيعة.

واضاف نرمو: ان مبادرة تشكيل اللجنة هي خطوة في الاتجاه الصحيح، مؤكدا على ان كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في مجلس النواب مع اي خطوة أو توجه تخدم مصالح الموظفين والمواطنين في اقليم كوردستان.

وأعرب عضو مجلس النواب عن أمله، تأخذ اللجنة دورها في توحيد الصفوف بين بغداد وأربيل، منوها ان جميع الاتفاقيات السابقة كانت تكتيكية، طامحا الى اجراء اتفاقية استراتيجية تؤدي للاتفاق على موازنة 2021.

PUKmedia هاميار علي‌

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