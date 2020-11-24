قانون 4 إرهاب..

2020/11/24 | 15:15 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- "الإعدام" أو "السجن المؤبد"، عقوبتان لكل من يمارس عملاً إرهابياً أو يتكتم عليه، بموجب قانون 13 الذي صدرعن الجمعية الوطنية العراقية عام 2005، تحت ذريعة الوضع الأمني المتفلت وازدياد الأعمال الإرهابية، إلا أنّه بعد أكثر من 15 عاماً على إصداره، يبدو أنّ الآلاف من الأبرياء راحو ضحية المادة الرابعة منه، بحسب متابعين.

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