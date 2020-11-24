موسكو تعلن فاعلية لقاح سبوتنيك الروسي بنسبة 95 بالمئة

2020/11/24 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت روسيا أن لقاحها سبوتنيك الروسي ضد فيروس كورونا فعال بنسبة خمسة وتسعين بالمئة.

وأكد البيان الصادر عن وزارة الصحة الروسية ومركز أبحاث غاماليا في موسكو، والصندوق السيادي الروسي المشاركين في تطوير اللقاح أن هذه نتائج أولية لتجارب على متطوعين بعد اثنين وأربعين يوماً من حقن الجرعة الأولى والذي اثبت فاعليته بنسبة خمسة وتسعين بالمئة، دون ذكر عدد الحالات التي تم تجربة اللقاح عليها.

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