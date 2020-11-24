بلومبيرغ: العراق طلب ملياري دولار مقدما من قيمة مبيعاته النفطية

2020/11/24 | 15:17 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفادت وكالة بلومبيرغ بأن العراق طالب بالحصول على دفعة مقدمة بنحو ملياري دولار مقابل عقد توريد خام طويل الأجل، فيما أشارت إلى أن بغداد وصلت إلى اليأس في توفير السيولة المالية.

وذكرت الوكالة العالمية، إن الحكومة العراقية بعثت رسالة إلى شركات النفط في سعيها للتخفيف من الأزمة المالية، من خلال اقتراح عقد توريد مدته خمس سنوات يوفر اربعة ملايين برميل شهريًا، على ان يدفع المشتري مقدمًا مقابل عام واحد من التوريد.

هذا ونقل التقرير عن شركة سومو العراقية القول انها ترى مصلحة في اقتراح صفقة طويلة الأجل لتوريد النفط الخام مقابل الدفع المسبق.

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